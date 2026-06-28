Bakan Ersoy'dan Yusuf Tavaslı için Taziye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü ilme, dini yayıncılığa ve hat sanatına vakfeden, eserleriyle nesiller boyunca milyonlarca insanın hayatına dokunan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kültür ve irfan hayatımıza bıraktığı kıymetli mirası daima saygıyla hatırlanacaktır. Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, talebelerine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."