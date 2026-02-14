Bakan Ersoy Hızır Orucu'nda Bir Araya Geldi - Son Dakika
Bakan Ersoy Hızır Orucu'nda Bir Araya Geldi

14.02.2026 23:04
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ümraniye'de Hızır Orucu Lokması etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ümraniye Kazım Karabekir Cemevi'nde düzenlenen Hızır Orucu Lokması'na katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, programda Ersoy, Alevi-Bektaşi dedeleri ve cemevi temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Ersoy, "Ya Hızır, diyerek kurulan, birlik ve dirliğimizin nişanesi olan bu sofrada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Hızır Orucu'nun sabır, paylaşma ve dayanışmayı temsil ettiğini belirten Ersoy, bu geleneğin zor zamanlarda umudu diri tutan ve toplumsal kardeşliği güçlendiren önemli bir değer olduğunu belirtti.

Konuşmasında ortak manevi mirasa da değinen Bakan Ersoy, Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye, Hacı Bektaş Veli'den Mevlana'ya uzanan değerler dünyasının, farklılıkları bir arada tutan güçlü bir birlik mayası oluşturduğunu söyledi.

Ersoy, bakanlık olarak milli ve manevi mirası bütün unsurlarıyla korumaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceklerini aktardı.

"Hızır demek, zor zamanda kapıyı çalan iyilik demektir"

Kazım Karabekir Cemevi Başkanı Erdal Ahi ise programda Hızır ayının anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak, bu ayın inanç dünyasında sabır, paylaşma ve dayanışmayı temsil ettiğini ifade etti.

Hızır'ın darda kalanın yardımına yetişen, umudu diri tutan manevi bir değer olduğunu belirten Ahi, "Hızır demek, zor zamanda kapıyı çalan iyilik demektir." değerlendirmesini yaptı.

Ahi, Hızır ayı boyunca tutulan oruçların sabrı, paylaşmayı ve birbirini anlamayı hatırlattığını belirterek, komşunun halini gözetmenin, lokmayı bölüşmenin ve kırgınlıkları geride bırakmanın bu ayın en kıymetli tarafı olduğunu kaydetti.

Hızır Lokması'na Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de katıldı.

Kaynak: AA

