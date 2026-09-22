Bakan Ersoy, Kuzey Makedonya Bakanı ile görüştü, Paranın Yolculuğu sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, mevkidaşı Süleymani'yi Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı.

Süleymani'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Ersoy, ziyaretin Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki kültür ve turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

İki ülke halkları arasında yüzyıllara dayanan tarihi, kültürel ve insani bağların bulunduğunu ifade eden Ersoy, bu ortak geçmişin geleceğe yönelik işbirliği için güçlü bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin, Kuzey Makedonya ile kültür ve turizm alanındaki işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, kurumlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini önemsediklerini dile getirdi.

???????Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında kültür ve turizm alanında gelecekte hayata geçirilebilecek işbirlikleri değerlendirildi.

"Paranın Yolculuğu" Sergisini Birlikte Gezdiler

Bakan Ersoy ve Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani, görüşmenin ardından Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Marka Şehir Ankara Derneğince Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturulan "Paranın Yolculuğu" sergisini ziyaret etti.

Makedonya topraklarındaki Osmanlı kültürel mirasını para, mimari ve şehircilik tarihi üzerinden ele alan sergide, Üsküp ve Kratova darphanelerinde basılan akçelerin yanı sıra Osmanlı dönemine ait sikke ve seramik eserler yer alıyor.