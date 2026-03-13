Bakan Ersoy Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı ile bir araya geldiğini belirterek, "Turizm sezonu öncesinde sektörün gündemini ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri değerlendirdik. Türkiye turizminin gelişimi ve sektör paydaşlarıyla yürütülen iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik istişarelerimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.