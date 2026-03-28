Bakan Ersoy, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Sekmen ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen ile bir araya geldi.

Ersoy, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Sekmen ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde bir araya gelerek, kütüphanecilik alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesimine erişen, çocuklar ve gençler başta olmak üzere dezavantajlı grupları bilgiyle buluşturacak yeni nesil kütüphane modelleri, gezici ve mahalle odaklı kütüphane uygulamaları ile okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik ortak projeler üzerine verimli bir değerlendirme yaptık. Eğitim, sosyal dayanışma ve hayır çalışmalarıyla topluma dokunan bu yaklaşımı, kültür ve bilgiye erişimi artıracak projelerle destekleyeceğiz ve bu süreci daha da ileri taşıyacağız."

Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada ise kültür ve turizm alanında yürütülen çalışmalar kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirilen işbirliklerinin toplumun farklı kesimlerine erişimi artırmaya yönelik projelerle güçlenmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Bakan Ersoy'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2005'te kurulan TOGEMDER'in Başkanı Sekmen ile gerçekleştirdiği görüşmede, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve bilgiye erişimin artırılması hedefiyle atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, özellikle toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı hedefleyen yeni nesil kütüphane modelleri ile gezici ve mahalle odaklı uygulamaların yaygınlaştırılması konusu ön plana çıktı. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere dezavantajlı grupların bilgiyle buluşturulmasını hedefleyen projeler kapsamında, sivil toplum işbirliklerinin güçlendirilmesi ve okuma kültürünün tabana yayılması hedefleniyor. Eğitim ve sosyal dayanışmayı odağına alan çalışmaların, kültür politikalarıyla entegre şekilde ilerletilmesi ve bu alandaki projelerin artırılması planlanıyor."