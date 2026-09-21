Bakan Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nde tüm biletlerin 90 lira olacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nde tüm biletlerin 90 lira olacağını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Ersoy, Türkiye Sinema Festivali\'nde tüm biletlerin 90 lira olacağını açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin 26-27 Eylül'de 75 ilde ve yaklaşık 1500 salonda düzenleneceğini, 17 yerli ve yabancı filmin izleyiciyle buluşacağını bildirdi. İki gün boyunca tüm biletler 90 lira olacak, biletler bugünden itibaren satışa sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde, yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirileceğini, 17 yerli ve yabancı filmin izleyiciyle buluşacağını belirterek, festival süresince tüm filmlerin biletlerinin 90 lira olacağını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Sinema Festivali'nin, ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacağını duyurdu.

"Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye'nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz" ifadesini kullanan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızın destekleriyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 780 binden fazla seyirciyi beyaz perde etrafında buluşturan festivali, bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilimizde, yaklaşık 1500 salonda gerçekleştireceğiz, 17 yerli ve yabancı filmi izleyiciyle buluşturacağız.

İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak, biletler bugünden itibaren satışa sunulacak. Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum."

Sinema salonlarına güçlü destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festival sinemanın yalnızca bir içerik değil, büyük perdede, karanlık salonda ve izleyicilerle birlikte deneyimlenen güçlü bir kültür ve sanat etkinliği olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

Festivalle, sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunulurken, her yaştan sinemaseverin sinemaya erişiminin de kolaylaştırılması hedefleniyor.

Aile filmlerinden büyük bütçeli yapımlara geniş seçki

Festival programında yılın merakla beklenen yapımlarının yanı sıra farklı türlerden yerli ve yabancı filmler yer alacak.

Katılımcılar, aile filmlerinden animasyonlara, macera yapımlarından büyük bütçeli gişe filmlerine kadar geniş bir seçkiyi avantajlı fiyatlarla izleme fırsatı bulacak.

Festival kapsamında gösterilecek filmler arasında "Avengers: Endgame", "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün", "Odyssey" ve "Oyuncak Hikayesi 5" gibi yapımlar da yer alıyor.

Kaynak: AA
Kültür ve Turizm BakanıMehmet Nuri ErsoyKültür SanatFestivalTürkiyeKültürGüncelSinemaSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
11:27
Tartışma yaratan plakalar Görenler “Gerekeni yapın“ diyerek emniyeti etiketliyor
Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 12:57:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nde tüm biletlerin 90 lira olacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement