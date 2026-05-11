Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Kerkez'i Ağırladı

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'nde Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'i ağırladıklarını belirtti.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyetimizin hafızasında özel bir yere sahip olan ve II. TBMM Binası olarak millet iradesine ev sahipliği yapan Cumhuriyet Müzemizde Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez'i ağırladık. Tarihimize tanıklık eden bu anlamlı mekanda gerçekleşen ziyarette, ortak değerlerimiz ve kültürel mirasımız üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Yargıtay Başkanımıza teşekkür ediyorum."
