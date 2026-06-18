Bakan Fidan'a Moskova'da fahri doktora

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Rusya ziyareti kapsamında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Fidan için 17 Haziran'da düzenlenen törende, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından fahri doktora tevcih edildi.

1944 yılında kurulan ve 1994'te üniversite statüsü kazanan MGIMO, Rusya'nın dış politika, diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanlarında uzman insan kaynağı yetiştiren önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor.

Rusya'nın yanı sıra Avrasya coğrafyasında da önemli diplomasi okullarından biri kabul edilen MGIMO'nun mezunları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy gibi isimler bulunuyor.

MGIMO fahri doktorası, yabancı devlet adamları, diplomatlar ve uluslararası ilişkiler alanında çalışan akademisyenlere veriliyor.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da 2011 yılında MGIMO tarafından fahri doktora unvanı verilmişti.

Fahri doktora verilen isimler arasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Hindistan eski Başbakanı Manmohan Singh, İran eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Katar eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad bin Jassim Al Thani de yer alıyor.