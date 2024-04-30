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- Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.