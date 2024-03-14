- Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın'ın Irak'ta katıldığı güvenlik zirvesi başladı

İmamoğlu: "İstanbul'u Yönetecek Olanın Aklı da Gözü de Kulağı da Pazarda, Sokakta Olacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu ile önce seçim otobüsüyle ilçe turu yaptı, ardından Alemdağ Caddesi’nde halk buluşmasına katıldı. AKP adayı Kurum'u hedef alan İmamoğlu: “İstanbul, öz güvenli bir yönetim ister. İstanbul'u yönetecek olanın gözü de kulağı da Ankara'da değil, vatandaşta olacak. İstanbul’u yönetecek olanın pusulası halk olacak, bir kişi değil. İstanbul'u yönetecek olanın aklı da gözü de kulağı da pazarda olacak, sokakta olacak, esnafla olacak; saraylarda maraylarda değil” dedi.