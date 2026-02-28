Bakan Fidan'dan Ortadoğu İçin Diplomatik Görüşmeler

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüşerek Orta Doğu'daki saldırıların sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldı.

