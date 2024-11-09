- Bakan Fidan, Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Koordinatörü Ahmet ile görüştü
ATİNA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Koordinatörü Levent Sadık Ahmet'i kabuletti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Koordinatörü Levent Sadık Ahmet ile görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Fidan'dan Yunanistan'da Önemli Görüşme - Son Dakika
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