Bakan Fidan, Emniyet Müdürü Yüksek'i Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Zirvesi öncesinde Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek ile bakanlıkta bir araya geldi.
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