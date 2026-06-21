Bakan Fidan, Kahire'de Sisi Tarafından Kabul Edildi - Son Dakika
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Bakan Fidan, Kahire'de Sisi Tarafından Kabul Edildi

21.06.2026 14:20
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenlediği ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan, Kahire'de Sisi Tarafından Kabul Edildi - Son Dakika

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