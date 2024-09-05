Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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- Bakan Fidan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü

ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında ülkenin Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmede güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.