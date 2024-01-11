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Bakan Fidan, memur adayları ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Fidan, memur adayları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katılarak memur adaylarıyla bir araya geldi. Fidan, adaylara başarılar dileyerek, eğitimin önemini vurguladı ve tecrübelerini paylaşmak için orada bulunduklarını belirtti.

Bakan Fidan, memur adayları ile bir araya geldi
11.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:40
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, genç hariciye mensuplarına hitaben "Gerçekten zor bir hayat yarışında, önemli bir aşamada Dışişleri Bakanlığında kariyer memuru olarak göreve başlama konusunda bir başarı gösterdiniz. Bunun için sizi tebrik ediyorum." dedi.

Fidan, Diplomasi Akademisi 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'nda konuştu.

Bakanlığın genç mensuplarını tebrik eden Fidan, "Gerçekten zor bir hayat yarışında, önemli bir aşamada Dışişleri Bakanlığında kariyer memuru olarak göreve başlama konusunda bir başarı gösterdiniz. Bunun için sizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fidan, yeni hariciye mensuplarının okul yılları ve sınava hazırlığının disiplin, odaklanma ve fedakarlık gerektirdiğini belirterek, "Biz de zaten sizi bunun için seçtik." dedi.

Bunun, genç hariciye mensuplarının kariyerlerinde ilk basamak olduğuna işaret eden Fidan, "Önünüzde inşallah çok uzun yıllar var. Bu uzun yıllar çerçevesinde burada alacağınız eğitim, daha sonra büyüklerinizden öğreneceğiniz bilgiler ve tecrübelerle evrilerek yolunuza devam edeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, bu süreçte yeni aday meslek memurlarının yollarını kısaltacak, hayatlarını kolaylaştıracak, işlerini daha verimli hale getirecek en önemli şeyin "başkalarının zor yoldan edindiği tecrübeler" olduğunu belirterek, bu tecrübeleri akademi ortamında aktarmak için burada bulunduklarını söyledi.

Bakan Fidan, aynı zamanda genç hariciye mensuplarının görev başı eğitimine gittiğinde merkezdeki ünitelerde de aynı tecrübeleri edineceklerini aktardı.

"Kritik yerlerde görev yaparken onları daha da gururlandıracaksınız"

Geri kalan görev süresince de öğrenme eyleminin hep devam edeceğini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Size başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Annelerinize, babalarınıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, sizler gibi pırıl pırıl evlatları hazırlayıp büyük bir özenle buraya gönderdikleri için. Binlerce defa sizin bağırmanıza rağmen sizi sabah kaldırıp sınava gönderen o insanlar her türlü takdirin üstündeler. İnşallah bundan sonra çok yüksek mevkilerde, makamlarda, kritik yerlerde görev yaparken onları daha da gururlandıracaksınız. Hem onları gururlandıracaksınız hem memleketi daha iyi noktalara taşıyacaksınız."

Kaynak: DHA
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