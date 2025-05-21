Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, TDT Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla görüştüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Fidan, TDT Zirvesi öncesi meslektaşlarıyla buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?