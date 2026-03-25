Bakan Fidan, Türk dış politikasının "devlet aklı ve stratejik öngörüyle" şekillendiğini belirtti

25.03.2026 22:58
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikasının günübirlik reflekslerle şekillenmediğini belirterek, "Milletimizin çıkarlarını merkeze alan bağımsız bir iradeyle, devlet aklıyla ve stratejik öngörüyle şekillenmektedir." ifadesini kullandı.

Fidan, NSosyal hesabından Türkiye'nin dış politika yaklaşımına dair paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve dirayetli liderliğinde Türkiye'nin sözü dinlenen, ağırlığı hissedilen ve dengeleri etkileyen bir aktör konumuna taşındığını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dış politikası; günübirlik reflekslerle değil, milletimizin çıkarlarını merkeze alan bağımsız bir iradeyle, devlet aklıyla ve stratejik öngörüyle şekillenmektedir. Devlet yönetmenin sorumluluğuyla attığımız adımları görmezden gelmek, yaptığımız açıklamaları çarpıtmak, kötü niyetin ve milletimize karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayan sağduyusuz zihinlerin ürünüdür."

Fidan, Türkiye'nin bölgedeki krizlere soğukkanlılıkla yaklaşıp barış ve istikrar için sorumluluk üstlendiğine işaret ederek, "Türkiye, doğru bildiğini her zaman net biçimde, tüm taraflara söyleyebilmiş bir ülkedir. Hakikatten kopuk ithamlar bugün olduğu gibi sadece söyleyeni yorar; samimiyetle gayret eden Türkiye'nin ortaya koyduğu çabayı gölgeleyemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
