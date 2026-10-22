Bakan Godongwana 2026 büyüme tahminini yüzde 1,2'ye çekti, akaryakıt vergisi düşecek

Bakan Godongwana 2026 büyüme tahminini yüzde 1,2'ye çekti, akaryakıt vergisi düşecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maliye Bakanı Enoch Godongwana, 2026 büyüme tahmininin yüzde 1,2'ye düşürüldüğünü ve akaryakıt vergilerinde geçici indirim yapılacağını duyurdu. İndirimin hayat pahalılığının yarattığı baskıyı hafifletmesi amaçlanıyor.
CAPE TOWN, 22 Ekim (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki parlamentoda Orta Vadeli Bütçe Bildirisi'ni sunan Maliye Bakanı Enoch Godongwana (kürsüde), 21 Ekim 2026.
Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin 2026 yılı ekonomik büyüme tahmininin yüzde 1,2'ye düşürüldüğünü ve hayat pahalılığının yarattığı baskıyı hafifletmek amacıyla akaryakıttan alınan vergilerde geçici indirime gidileceğini duyurdu. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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