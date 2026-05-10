Bakan Göktaş Anneler Günü'nde Huzurevini Ziyaret Etti

10.05.2026 10:20
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Anneler Günü’nde Sarıyer Huzurevi’ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü dolayısıyla Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, kadın huzurevi sakinlerinin Anneler Günü'nü kutlayarak ellerini öptü.

Buradaki kadınlara karanfil hediye eden Göktaş, her biriyle tek tek sohbet edip, herhangi bir isteklerinin veya şikayetlerinin olup olmadığını sordu.

Bakan Göktaş, ziyarette basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan annelerle bir araya geldiklerini aktararak, huzurevi sakinlerine sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diledi.

Devletin hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ettiğini belirten Göktaş, "Hem Aile Yılı'ndayız hem de önümüzdeki 10 yılı Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan ettik. Nüfusumuz yaşlanıyor ama aynı zamanda biz genç ve dinamik nüfusumuzu teşvik etmek adına pek çok çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Göktaş, bu kapsamda kadınların doğum izinlerini 6 aya, babalık iznini ise 2 haftaya çıkardıklarını, koruyucu ailelere de bu kapsamda izin verdiklerini hatırlatarak, "Aile Yılı'nda, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda anneliğin, babalığın tekrar itibar kazandığı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlü olduğu bir Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Göktaş'a, burada yaşayan sakinler tarafından hazırlanan tablo hediye edildi.

Bakan Göktaş'a, İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da ziyaretinde eşlik etti.

Kaynak: AA

