Bakan Göktaş, Avustralya Büyükelçisi ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş, Avustralya Büyükelçisi ile Görüştü

Bakan Göktaş, Avustralya Büyükelçisi ile Görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göktaş ve Vincent, COP31 hazırlıkları ve dijital güvenlik üzerine işbirliği değerlendirdi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sn. Sally-Anne Vincent ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Avustralya ile birlikte ev sahipliği yaptığımız COP31 hazırlıklarımızı değerlendirdik, çocuklarımıza güvenli dijital alanlar oluşturmaya yönelik ortak irademizi paylaştık. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki iş birliklerini ve dostane ilişkileri daha da ileriye taşımaya, ortak adımlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Avustralya, Diplomasi, Güncel, COP31, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Avustralya Büyükelçisi ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

20:43
Fenerbahçe’den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
20:38
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
20:34
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
18:55
Bakan Gürlek’ten İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 21:25:29. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Avustralya Büyükelçisi ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement