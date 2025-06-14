Bakan Göktaş, 'Büyük Aile Buluşması'nda - Son Dakika
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Bakan Göktaş, 'Büyük Aile Buluşması'nda

14.06.2025 21:59
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tunceli'de aile değerlerini vurguladı ve birlik mesajı verdi.

1)BAKAN GÖKTAŞ, 'BÜYÜK AİLE BULUŞMASI' PROGRAMINA KATILDI

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mameki Parkı'nda düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması' programına katıldı. Bakan Göktaş, çocuklarla boyama yaparak yöresel ürünler standını gezdi. Burada yaptığı konuşmada, ailenin hayatın başladığı bir yer ve sofra olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Sevgiyle, dayanışmayla kurulur. Yarınlarımızı inşa eden temeldir. Çocuklarımıza güven ve umut aşılar. Kültürümüzü, dilimizi, türkülerimizi kuşaktan kuşağa da ailelerle beraber aktarırız. İşte bu yüzden 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı gibi ailemiz istikbalimiz, ailemiz bizim geleceğimiz. Bu inançla Türkiye'nin dört bir yanında aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tüm çalışmalarımızda hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun temeli haline getirmek çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde büyür ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdırö dedi.

Tunceli'nin barışın, kardeşliğin ve huzurun şehri olmaya devam edeceğini ifade eden Bakan Göktaş, "Bu tabloyu büyütmek, kalıcı kılmak hepimizin ortak eseri. Bu inançla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' idealini büyük bir kararlılıkla gerçeğe dönüştürüyoruz. İnşallah Tunceli'de barış, huzur, dayanışma her daim ailelerimizle beraber daha da güçlü olmayı sürdürecek. Bu güzel piknikte, bu güzel ortamda sizlerle beraber olmak, yarınlarımızı sizlerle beraber inşa etmek üzere yola çıktık. Kıymetli anneler, babalar, çocuklarınız hem size hem de bizlere emanet. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarımıza güvenli, özgüvenli, geleceği umutla bakan çocuklar yetiştirmek üzere çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Her daim çocuklarımızın, ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz, bu aileyi korumak ve güçlendirmek Türkiye'nin istikbaline sahip çıkmak demektir. Bu güzel buluşmayı anlamlı kılan her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu büyük Türkiye ailesinin bir parçasısınızö diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, 'Büyük Aile Buluşması'nda - Son Dakika

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