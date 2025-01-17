Bakan Göktaş, Çocuk Destek Programı\'nın İlk Faydalanıcısını Ziyaret Etti

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '2025 Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen Çocuk Destek Programı'nın ilk faydalanıcılarından olan Aysima bebek ve ailesini ziyaret etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 Aile Yılı' vesilesiyle hayata geçirdiğimiz Çocuk Destek Programı'mızın ilk faydalanıcılarından olacak minik yavrumuz Aysima ile tanıştık. Geleceğimizin yapı taşı olan ailelerimizi desteklemek amacıyla; doğum ve çocuk yardımını 1'inci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, 2'nci çocuk için her ay 1500 TL, 3'üncü çocuk ve sonrası için her ay 5 bin TL olarak hayata geçirdiğimizi ilan etmiştik. Bugün de 3'üncü çocuğunu kucağına alan ve bu destekten faydalanabilecek olan Çelik ailesinin hanesine 'Kahve bahane' diyerek misafir olduk. Gözleri aydın olsun" ifadelerini kullandı.