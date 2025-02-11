Bakan Göktaş: Çocuklar için Güvenli İnternet Düzenlemesi yolda

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu yıl sosyal medya düzenlemesini hayata geçirerek, çocuklarımızı dijital dünyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedefliyoruz. Gelin, hep birlikte çocuklarımız için daha güvenli bir dijital dünya inşa edelim" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her yıl şubat ayının 2'nci haftası dünya genelinde kutlanan 'Güvenli İnternet Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı. Bakan Göktaş, anne ve babalara seslendiği mesajında, "Bugün, 'Güvenli İnternet Günü'. İnternet bizlere sayısız fırsatlar sunarken, çocuklarımız için bazı risk ve tehditleri beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle çocuklarımıza interneti güvenli ve bilinçli kullanmayı öğretmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki çocukların çevrim içi güvenliği sizlerin doğru rehberliğinizle başlar. Onların dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için sınırlar belirleyin ve açık iletişimi destekleyin. Bizler de bu yıl sosyal medya düzenlemesini hayata geçirerek, çocuklarımızı dijital dünyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedefliyoruz. Gelin, hep birlikte çocuklarımız için daha güvenli bir dijital dünya inşa edelim" ifadelerini kullandı.