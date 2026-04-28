Bakan Göktaş: Doğum iznini 24 haftaya çıkardık, babalık iznini 10 güne yükselttik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltildiğini ve babalık izninin 5 günden 10 güne çıkarıldığını duyurdu. Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında doğum izni süresinde ilk 10'da yer aldığını belirten Göktaş, Avrupa Birliği ortalamasının 21 hafta olduğunu, Türkiye'de ise bu sürenin 24 hafta olduğunu ifade etti.

Nüfus politikalarına ilişkin konuşan Göktaş, doğurganlık hızının 1,48'e düştüğünü ve nüfusun yaşlandığını belirterek, bu düşüşü durdurmak için çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi. Evlilik kredisi uygulaması kapsamında 200 bin gencin faydalandığını, yeni doğum yapan annelere ise ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 bin lira destek sağlandığını açıkladı. Ayrıca çocuk sahibi memurlara yarı zamanlı çalışma esnekliği getirildiğini ve kreş seferberliği başlatıldığını belirtti.

15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması düzenlemesine de değinen Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılara yaş doğrulama sistemi getirileceğini, uygunsuz içeriklerin 1 saat içinde kaldırılmasının zorunlu olacağını ve ebeveyn kontrol araçlarının güçlendirileceğini söyledi. Oyun platformları için de düzenleme yapıldığını, 100 binden fazla kullanıcısı olan oyunların Türkiye temsilcisi bulundurmasının zorunlu hale getirildiğini ifade etti. Düzenlemenin 6 ay içinde yönetmelikle hayata geçeceğini belirten Göktaş, amacın çocukları dijital ortamda korumak olduğunu vurguladı.