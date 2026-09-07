Bakan Göktaş: Eğitimde Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına 2 milyar lira aktarıldı - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Eğitimde Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına 2 milyar lira aktarıldı

Bakan Göktaş: Eğitimde Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına 2 milyar lira aktarıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktardıklarını duyurdu. Göktaş, bu destekle çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı ve ailelerin yanında olmayı amaçladıklarını belirtti.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını çocuklar ve ailelerle birlikte paylaştıklarını belirtti.

Çocukların eğitim yolculuğuna destek olmak ve ailelerin yanında olmak amacıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktardıklarını bildiren Göktaş, "Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu, verimli ve keyifli bir akademik dönem diliyorum. Zihinleri açık, yolları aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Eğitimde Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına 2 milyar lira aktarıldı - Son Dakika

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