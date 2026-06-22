Kadınlar geleceğin öncüsü, başörtülülere nefret kabul edilemez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çağın büyük dönüşümleri karşısında kadınları, adaleti merhametle, bilgiyi sorumlulukla, geleneği yenilikle yoğurarak geleceği inşa eden öncüler olarak gördüklerini belirterek, "Buna rağmen hala maalesef başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemleriyle karşılaşabiliyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, bir otelde düzenlenen "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Balkanlar'dan Pasifik'e, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya uzanan İslam dünyasından oldukça nitelikli genç kadın temsilcilerle bir arada olduklarını ifade etti.

Programın genç Müslüman kadınların karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstlenmesine katkı sunacağını dile getiren Göktaş, kurulacak her temasın ülkeler arasında yeni işbirliklerine, ortak projelere ve güçlü bir kadın liderlik ağına dönüşeceğini söyledi.

Göktaş, programın gerçekleştirilmesine verdikleri desteklerden dolayı ALLY for Future Kurucusu, İİT Kadın Danışma Konseyinin ilk Başkanı ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak'a, Dışişleri Bakanlığına ve İslam İşbirliği Teşkilatına teşekkür etti.

Bakan Göktaş, İslam coğrafyası için kadın liderliğinin asırlardır var olan köklü bir hakikat olduğunu, bu hakikatin en güçlü izlerini tarihin farklı dönemlerinde görmenin mümkün olduğunu ifade etti.

"Kadınları, geleceği inşa eden öncüler olarak görüyoruz"

Bugünü ve geleceği biçimlendiren her alanda kadının rolünün kritik olduğuna, teknoloji ve dijital dünyanın kadınların ortak iyiliği büyüten katkısıyla tüm insanlığa hizmet eden bir güce dönüşebileceğine işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Her geçen gün hayatımıza daha fazla yerleşen yapay zeka, onu tasarlayan ve yöneten masalarda kadınlar yer aldığında daha adil bir geleceğin aracı olur. Savaşlar, göçler ve yoksulluk karşısında kadınlar, toplumsal inşanın özneleri olarak insanı, aileyi ve toplumu yeniden ayağa kaldırır. İklim krizi karşısında kadınların emanet bilinci bugünün kaynaklarını yarına taşıyacak adil bir kalkınma anlayışı ortaya koyar. Aile, kimlik ve aidiyet sınamalarla karşı karşıya kaldığında kadınların değerleri yaşatan varlığı, toplumu bir arada tutan asli bir güce dönüşür. Bu nedenle biz çağımızın büyük dönüşümleri karşısında kadınları, adaleti merhametle, bilgiyi sorumlulukla, geleneği yenilikle yoğurarak geleceği inşa eden öncüler olarak görüyoruz. Buna rağmen hala maalesef başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu, kadınların inancı ve kıyafetleri üzerinden temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır. ve biz bu anlayışın normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz."

Göktaş, Türkiye'nin tarihin akışına yön veren Müslüman kadın liderler yetiştirmeyi stratejik bir hedef olarak gördüğünü belirterek, bu hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda somut adımlarla hayata geçirildiğini, ortaya konulan iradenin ise Türkiye'nin ve gönül coğrafyalarının geleceğine yön verdiğini ifade etti.

"Müslüman kadınların önüne konulan engelleri Cumhurbaşkanımız liderliğinde aştık"

Bakanlık olarak bu yolda kadınların bilgisini, emeğini ve liderliğini Türkiye Yüzyılı'nın kurucu gücü haline getirmek için çalıştıklarını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda son 24 yılda hayata geçirdiğimiz politikalarla kadınların her alanda daha etkili şekilde yer almasının önünü açtık. Bu süreçte özellikle Müslüman kadınların önüne konulan engelleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek tek aştık. Bir dönem üniversite kapılarında, kamu kurumlarında, çalışma hayatında inancı ve kıyafeti nedeniyle dışlanan kadınlar, bugün Türkiye'nin kalkınma yürüyüşünün en asli özneleri haline geldi. 2002 yılında üniversiteye giden kız öğrenci oranı yüzde 14 iken 2025'te yüzde 53'e yükseldi. Bugün her iki üniversite öğrencisinden biri kadın. Benzer şekilde 2002 yılında yüzde 36 olan kadın öğretim görevlisi oranı bugün yüzde 53'e ulaştı.

Bu tablo kadınların sadece eğitime erişimde değil, bilim üreten, akademiye yön veren konumlarda da çok daha görünür hale geldiğini göstermektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca uzun yıllar yüzde 5 bandını aşmakta zorlanan kadın temsiliyeti bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok daha ileri bir seviyeye, yüzde 19,8'e taşındı. 2002 yılında 14 olan kadın büyükelçi sayımız bugün 82'ye yükseldi. Bu, Türkiye'nin dünyaya açılan yüzünde kadınların birikiminin, temsilinin ve diplomatik tecrübesinin daha etkin yer aldığını ortaya koymaktadır. Adalet teşkilatımızda da kadınların varlığı son derece güçlü bir seviyeye ulaştı. Bugün hakim ve savcılarımızın yüzde 40'ı kadın. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 35'e, kadın istihdam oranı ise yüzde 31,2'ye yükseldi."

"Kadının güçlenmesiyle ailenin güçlenmesi birbirinin teminatıdır"

Göktaş, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile tüm bu kazanımları kalıcı hale getirecek faaliyetler yürütüldüğünü, tüm kurumların da her alanda kadının güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

"Bizim için kadının güçlenmesiyle ailenin güçlenmesi birbirinin teminatıdır." diyen Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı"nın, ailesine güç veren, ailesiyle güçlenen kadınların öncülüğünde bugüne dek elde ettikleri kazanımları kalıcı hale getirecekleri güçlü bir atılım dönemi olacağını vurguladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, programda bulunan gençlerin, adaletin, merhametin ve umudun taşıyıcısı olarak güçlü bir liderlik yolculuğuna çıkarak kendi hikayesini yazacağını belirtti.