Bakan Göktaş Kırıkkale'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Bakan Göktaş Kırıkkale'de Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Göktaş Kırıkkale\'de Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kırıkkale Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

02.05.2025 20:19
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KIRIKKALE'DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Kırıkkale'ye geçti. İlk olarak Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, burada, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Vali Makas ve il protokolünden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Göktaş, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, ilçe belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.

Burak CAN/ KIRIKKALE,

Kaynak: DHA

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