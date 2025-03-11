Bakan Göktaş, Macaristan Mevkidaşı ile Aile Politikalarını Görüştü

BAKAN GÖKTAŞ, MACARİSTAN MEVKİDAŞI ZSÓFİA KONCZ İLE GÖRÜŞTÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Zsófia Koncz ile ikili görüşmemizde başta Aile Yılı çalışmalarımız olmak üzere pek çok başlığı değerlendirdik. Türkiye ve Macaristan arasındaki güçlü dostluk temelinde, aile politikaları, sosyal hizmetler ve demografik dönüşüm gibi kritik konularda iş birliği yapmayı kıymetli buluyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması, çocukların korunması, yaşlı-engelli bireylerin desteklenmesi ve ailenin tüm bireylerinin güçlendirilmesi konularında ülkeler arası tecrübe paylaşımını sürdüreceğiz" dedi.