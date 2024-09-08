Narin Güran'ın Ölümüne Cevap Arayışı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacaklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız."
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