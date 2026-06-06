Bakan Göktaş, Rahmi Koç'un İfadelerini Kınadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadelerine ilişkin, "Bu tür ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor, toplumsal hayatımızda saygıyı, nezaketi, insan onurunu ve birlikte yaşama kültürünü esas alan bir dilin hakim olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dini, dili, etnik kökeni, yaşam biçimi veya dünya görüşü ne olursa olsun her kadının onuruyla, güven içinde ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşayabilmesi için çalışmanın en temel sorumluluklarından biri olduğunu söyledi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez. Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı değildir, hakaret, aşağılama ve insan onurunu zedeleyen söylemler de şiddetin bir parçasıdır. Bu tür ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor, toplumsal hayatımızda saygıyı, nezaketi, insan onurunu ve birlikte yaşama kültürünü esas alan bir dilin hakim olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."