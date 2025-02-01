Bakan Göktaş, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz\'ın ailesini ziyaret etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine ziyarette bulundu.

Göktaş, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Yılmaz'ın Sivas'taki babaevinde şehidin babası Mehmet ve annesi Nurgül Yağlı ile eşi Semih Yılmaz'la görüştü.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve Vali Yılmaz Şimşek'in de yer aldığı ziyarette, şehit Yılmaz için dua edildi.