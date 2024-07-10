Bakan Göktaş, Senegal'de çömlek atölyesine katıldı - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Senegal'de çömlek atölyesine katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Göktaş, çocukların sosyal hayata entegrasyonunu desteklemek amacıyla düzenlenen çömlek atölyesinde baobab ağacı heykeli yaptı. Ziyarette Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da hazır bulundu.

10.07.2024 18:43
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yetim çocukların çömlek atölyesine katılarak, Afrika'nın sembollerinden baobab ağacının kilden heykelini yaptı.

Göktaş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal'in başkenti Dakar'da, Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) de ziyaret etti.

Merkeze gelişinde Dakar Yunus Emre Enstitüsü Direktörü Merve Işık Efe ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş, Dakar Yunus Emre Enstitüsü merkezini gezerek, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Göktaş, yetim çocukların sosyal hayata entegrasyonunu desteklemek amacıyla Dakar YEE tarafından düzenlenen çömlek atölyesinde çocuklarla Afrika'nın sembollerinden baobab ağacı heykeli yaptı.

Atölye bitiminde çocuklarla Fransızca sohbet eden Bakan Göktaş, şeref defterini de imzaladı. Türkiye-Senegal ilişkilerinde YEE'nin sahip olduğu öneme dikkat çeken Göktaş, deftere şunları yazdı:

"Türk kültürünü ve dilini dünyaya tanıtmak amacıyla Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım' çağrısının değişik coğrafyalarda yankı bulmasına vesile olmaktadır. Dakar Kültür Merkezimizin varlığı ve yaptığı çalışmalar da Senegal ile gönül bağlarımızın sağlamlaştırılmasında çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kültür merkezimizin yöneticilerine ve çalışanlarına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, tüm çalışmalarında başarılar diliyorum."

Bakan Göktaş'ın ziyaretinde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Senegal'de çömlek atölyesine katıldı - Son Dakika

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