Bakan Göktaş Soma'daki maden göçüğü için psikososyal destek mesajı verdi - Son Dakika
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Bakan Göktaş Soma'daki maden göçüğü için psikososyal destek mesajı verdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Soma'daki maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden vatandaşa başsağlığı diledi. Göktaş, psikososyal destek ekiplerinin sahada ve hastanede madenciler ile ailelerinin yanında olduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede başarıyla sonuçlanmasını dileyerek, psikososyal destek ekipleriyle sahada ve hastanede, madenciler ile ailelerin yanında olduklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle sahada ve hastanede madencilerimiz ile ailelerimizin yanındayız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bakan Göktaş Soma'daki maden göçüğü için psikososyal destek mesajı verdi - Son Dakika
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