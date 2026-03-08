Kadınların Gücüyle Türkiye Yüzyılı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürerek, kalkınmaya yön veren bir ekosistem oluşturuyoruz. Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Nsosyal hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, kadınların emeğini, üretimini ve girişimciliğini destekleyen politikalarla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ettiklerini belirtti.

Kadının, hayatın özü, ailenin temeli, toplumun gücü olduğunu vurgulayan Göktaş, kadın güçlüyse toplumun, toplum güçlüyse Türkiye'nin güçlü olacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların hayatın her alanında daha etkin bir şekilde var olmaları için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Göktaş, kadın istihdamını artıran projeleri hayata geçirdiklerini, kadın kooperatiflerini yaygınlaştırdıklarını ve kadın girişimcileri destekleyerek işlerini büyütmelerini sağladıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmet modellerimizi kadın odaklı bir yaklaşımla güçlendiriyoruz. Bu yıl yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma anlayışıyla Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürerek, kalkınmaya yön veren bir ekosistem oluşturuyoruz. Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatımıza değer katan tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum."