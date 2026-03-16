Bakan Göktaş'tan 'Çocuklar Güvende' Uygulaması
Bakan Göktaş'tan 'Çocuklar Güvende' Uygulaması

16.03.2026 12:12
Aile Bakanı, ebeveynlere çocukları için siber zorbalıkla başa çıkma desteği sunan uygulamayı tanıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Özellikle ebeveynler, çocukları zorbalığa maruz kaldığında yapmaları gerekenler konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. Tam da bu sebeple rehber niteliğindeki 'Çocuklar Güvende' mobil uygulamamızı ve web sitemizi hizmete sunduk." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel ölçekte, çocukların yüzde 30'undan fazlasının siber zorbalıkla karşı karşıya kaldığının ifade edildiğini ancak bu vakaların birçoğunun bildirilmediğini belirtti.

Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Özellikle ebeveynler, çocukları zorbalığa maruz kaldığında yapmaları gerekenler konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. Tam da bu sebeple rehber niteliğindeki 'Çocuklar Güvende' mobil uygulamamızı ve web sitemizi hizmete sunduk. Onları koruyan, dinleyen ve destekleyen dijital bir yol arkadaşı oluşturduk. Çocuklarımız olası bir riskle karşılaştıklarında doğrudan bildirimde bulunabiliyor, ebeveynlerimiz ise anında ve kolaylıkla doğru destek mekanizmalarına ulaşabiliyor."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş'tan 'Çocuklar Güvende' Uygulaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan 'Çocuklar Güvende' Uygulaması - Son Dakika
