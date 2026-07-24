Bakan Göktaş'tan Ekran Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Ekran Bağımlılığına Dikkat!

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Algoritmaların dikkat dağıtıcı etkisini vurgulayan Göktaş, ailelerin ekran süresine dikkat etmelidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cep telefonlarına algoritmalar nedeniyle gelen bildirimlerin, odaklanma becerisini, zamanı ve işi bitirme alışkanlığını kaybetmeye yol açtığını belirtti.

Göktaş, NSosyal hesabından paylaştığı videoda, algoritmalardan bahsedeceğini belirtti ancak telefonuna gelen bildirimlerden dolayı konuşmasına bir süre ara verdi.

Herkesin bu durumu yaşadığını dile getiren Göktaş, "Bugün WhatsApp'tan gelen bir mesaja baktıktan sonra üzerine çalıştığınız konuya geri dönmeniz ortalama 23 dakika sürüyor. Algoritmalar bizim 25 dakikadır ders çalıştığımızı ya da 45 dakikadır ailemizle vakit geçirdiğimizi biliyor ve ekrandan uzak durmamıza dayanamıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sürekli farklı kanallardan bildirimler geldiğine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Zira ekranda olmalıyız ki daha fazla içerik ve ürün tüketelim. Uygulamalar biz orada vakit geçirdikçe bizi daha fazla tanıyıp karşımıza daha da kişiselleştirilmiş önerilerle çıkıyor. Sonra da maalesef hepimiz kaydırma sarmalının içine düşüyoruz. Bir süre sonra sadece dikkatimizi değil odaklanma becerimizi, zamanımızı ve başladığımız işi bitirme alışkanlığımızı kaybediyoruz. Sosyal medya düzenlemesini tam da bu sebeple hayata geçirdik. Çocukların gelişim çağlarının başlangıcında odaklanma becerilerinin kaybolmasına izin vermemeliyiz. Biz yasayı çıkardık, şirketlere önemli yükümlülükler de getirdik ancak sadece yasa yeterli olmaz. Tüm ailelerin bu süreçte bizlere destek olması gerekir. Çocuklarımıza sağlıklı alternatifleri hep birlikte desteklemeli, kendi ekran süremize de dikkat etmeliyiz. Hepimizin evimizde daha fazla ekransız vakit geçirmeye ihtiyacı var."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş'tan Ekran Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika

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