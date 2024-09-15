Bakan Göktaş'tan Hendek Patlaması Açıklaması

Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlar ile patlamadan etkilenenlere psikososyal destek verileceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya Hendek'te bir fabrikada gerçekleşen patlamada yaralananlara acil şifa diledi.

Göktaş, patlama sonucunda yaralanan ve olaydan etkilenenler için psikososyal destek ekiplerini ivedilikle görevlendirdiklerini kaydetti.