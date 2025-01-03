Bakan Göktaş'tan Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım desteğinin üst limitini 1900 liraya yükselttiklerini duyurdu. Destekten 100 binden fazla öğrenci faydalandı.

03.01.2025 12:55
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik 'Ulaşım Desteği'nin üst limit tutarının, tek yön için 1900 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamayla, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için 2022 yılında hayata geçirilen 'Ulaşım Desteği'nin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam ettiğini belirtti. Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine 'Ulaşım Desteği' ile katkıda bulunduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerine gidiş dönüş olmak üzere yılda 4 kez destek sağladıklarını aktardı.

'100 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ FAYDALANDI'

Öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, "Öğrencilerimize 2025 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarını güncelleyerek tek yön için 1250 liradan 1900 liraya yükselttik. Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon liralık kaynağı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uyguladığımız ulaşım desteğimizden bugüne kadar 100 binden fazla öğrenci yararlandı. Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" dedi.

Bakan Göktaş, destek programına başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş'tan Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi - Son Dakika

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