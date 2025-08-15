Bakan Göktaş\'tan TEKNOFEST 2025\'e Destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TEKNOFEST 2025 finalinde yarışacak devlet koruması altındaki çocuklara başarılar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet himayesindeki evlatlarımız TEKNOFEST 2025 finalinde. 'Dikenli Vatoz Balığı' insansız sualtı aracı ve 'Tarla Bekçisi' projesiyle finalde yarışacak yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum. Azimleriyle, üretkenlikleriyle ve hayallerini gerçeğe dönüştürme kararlılıklarıyla bizlere gurur veriyorlar. Geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak yolları daima açık olsun" dedi.