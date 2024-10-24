Bakan Göktaş, TUSAŞ\'ta yaralananları ziyaret etti

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları, Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile beraber, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Bakan Göktaş, yaralıların son durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı, ardından odalara çıkıp onlara 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.