Bakan Göktaş: Ücretsiz taşıma desteğini yüzde 30 oranında artırdık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik sunulan ücretsiz taşıma desteğini yüzde 30 oranında artırdıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız ile şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik sunduğumuz ücretsiz taşıma desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda belediyeler tarafından yetkilendirilen, özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren 15 bin 477 araç için sağladığımız gelir desteği ödemelerini yüzde 30 oranında artırdık. Artış ile birlikte, özel deniz yolu ulaşımı araç desteğini 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL'ye, Ankara ve İstanbul'da araç başına desteği 6 bin 210 TL'den 8 bin 73 TL'ye, büyükşehir olan diğer illerde 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL'ye, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 TL'den 4 bin 844 TL'ye yükselttik. Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.