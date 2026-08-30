Bakan Güler, 30 Ağustos\'ta Anıt Mezarlık\'ta

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran eşlik etti. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar, şehitlerin ve devlet erkanının mezarlarına karanfil bıraktı.