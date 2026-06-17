Bakan Güler Brüksel'de NATO Toplantısına Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Bakanlığın NSosyal hesabındaki açıklamaya göre, Güler, Ankara'daki programlarının ardından NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

Güler'i Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve Brüksel Askeri Ataşesi Albay Ramazan Türkmen karşıladı.

Bakan Güler daha sonra, Türkiye'nin Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği ile NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.