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Bakan Güler: Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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Bakan Güler: Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 30'a Yükseldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret ettikten sonra yapılan toplantıda, saldırılar sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Güler: Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 30\'a Yükseldi
24.12.2023 - 17:02,  Güncelleme: 17:04
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BAKAN GÜLER: ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerleri ziyaretinin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Burada askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tören sonrası Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son durum ile ilgili bilgi alan Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verirken, saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: DHA
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Yaşar Güler, Orgeneral, Savunma, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Güler: Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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