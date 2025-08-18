Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu\'nu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
