Bakan Güler Katar'da İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'ın başkenti Doha'da Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Katar'a gitti. Bakan Yaşar Güler, Doha'daki karşılama töreninin ardından Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu."
