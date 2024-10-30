Bakan Güler Katar\'da Resmi Temaslarda

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti. Bakan Yaşar Güler, Katar'da ilk olarak Doha Büyükelçiliğimizi ve Silahlı Kuvvetler Ataşeliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.
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