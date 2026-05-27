Bakan Güler Kurban Bayramı Namazını Kıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı namazını Selimiye Camisi'nde kıldı.
Bakan Güler, bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Güler'e, Edirne Valisi Yunus Sezer ile protokol üyeleri eşlik etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da bayram namazını Selimiye Camisi'nde eda etti.
