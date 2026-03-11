Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muş Hava Meydan Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, askeri törenle karşılandığı Muş Hava Meydan Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.
Güler, daha sonra Muş Valiliğini ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin Vali Avni Çakır'dan bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler Muş'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
